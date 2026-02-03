Habertürk
Habertürk
        Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026

        Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli maaş farkı ödeme tarihine çevrildi. Tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen ödeme planı kapsamında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri fark ödemelerini banka hesaplarından veya PTT şubelerinden alabilecek. Peki Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026

        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 12:12 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:12
        1

        En düşük emekli maaşına yapılan artışın ardından emekli maaş farkının yatacağı tarih merak ediliyor. En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamındaki emekliler, tahsis numaralarına göre belirlenen takvim doğrultusunda zamlı aylıklarını ve oluşan fark ödemelerini hesaplarında görecek. İşte, Emekli farkı ödeme tarihleri

        2

        EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklif, TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşı zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler ve hak sahiplerine fark tutarlarının 4 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı.

        3

        SGK yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

        "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2026 ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 16.881 TL'den 20 bin TL'ye yükselttik. Yaklaşık 11,4 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz.

        Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz."

        Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan en düşük aylığın 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkması ile aradaki 3 bin 119 bin liralık fark SGK tarafından değil Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek. Yani, aylığın 20 bin liraya çıkması ile yüzde 18.48’lik artış kök maaşlara yansımayacak.

        4

        TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        5

        4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

        Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

        3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

        Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

        6
