Emekli maaş farklarının ödeneceği tarih ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2025 Ocak-Haziran döneminde uygulanacak emekli maaşı zammı belli oldu. Yüzde 15,75’lik zam sonrası en düşük emekli maaşı da artış yaşadı. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin maddeyi de içeren kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarını 14.469 TL'ye tamamlamak için ortalama 1.969 TL'lik bir fark ödemesi yapılacak. Peki, Ocak 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, SGK 4A, 4B SSK, Bağkur emekli maaş farkları ödeme tarihleri son durum…