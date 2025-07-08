Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekli ve memur maaşlarının belli olmasının ardından, zamlı maaşların yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziranda enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 olarak açıkladı. Buna göre, 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı yüzde 16.67 zamla 16.881 TL'ye yükseltildi. Emekli maaş zammına ilişkin teklif TBMM'den geçtikten sonra zam farkının hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki, "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?" İşte SGK 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre 2025 Temmuz zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...
Zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarihe ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca memur ve emekli tarafından merakla beklenen 6 aylık enflasyon farkı haziran ayı enflasyon verileri ile belli oldu. Zam oranlarının açıklık kazanmasının ardından, emekli maaşı hesaplaması yapan SSK ve Bağ-Kur'lular, tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşların yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, emekliye zam farkı yattı mı?" İşte emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı maaşlar, 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Yani emekliler temmuzda zamlı maaş alacak.
Temmuz ayı emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu. Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak.
SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri ise temmuz ayı maaşlarını zamsız olarak aldı. Memur emeklileri için oluşacak maaş farkının ödeneceği tarihin daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.
ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşında zam oranı, TBMM'den geçtikten sonra maaş farkı yatırılacak.
6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
2025 Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, haziranda enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 oldu.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı aylığının 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.
Güler açıklamasında "14.469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından yüzde 16.67, SSK Bağ-Kur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16.881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
4A-SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.