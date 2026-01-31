Emekli maaş farkı ödeme tarihi 2026: SSK ve Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
2026 yılının Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi. Söz konusu artışa ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, Meclis sürecini tamamladı ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişme sonrası gözler Ocak ayı emekli maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte 2026 Ocak emekli maaş farkı ödeme tarihi ve tahsis numarasına göre SGK 4A, 4B emekli maaşı ödeme günleri...
2026 Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak en düşük emekli aylığı, Meclis'ten geçti. Yüzde 18,48 artışla 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükselen en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı ve resmen yürürlüğe girmiş oldu. Buna göre, en düşük tutardan aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 bin 119 liralık fark ödemesi yapılacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 2026 Ocak emekli maaş farkı ödeme tarihi ve tahsis numarasına göre SGK 4A, 4B emekli maaşı ödeme günleri…
2026 OCAK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2026 Ocak-Haziran dönemi için emekli zammı yüzde 12,19 olarak hesaplandı.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ise yüzde 18,48 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseldi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle de yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.
Kanunla, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR ÖDENECEK?
En düşük emekli maaşında zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler ve hak sahiplerine fark tutarlarının 4 Şubat 2026 Çarşamba günü ödeneceğini açıkladı.
En düşüklü emekli aylığı alanlar, 3 bin 119 liralık fark ödemelerini gelir/aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden çekebilirler.
SGK tarafından yapılan açıklamada, ‘’Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2026 ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 16.881 TL'den 20 bin TL'ye yükselttik. Yaklaşık 11,4 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz.
Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz.’’ denildi.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
(4B) BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 5,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.