2024 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 1.64, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 71.60 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 65.07 olarak gerçekleşti.

Mayısta aylık enflasyon yüzde 3.37, yıllık enflasyon ise yüzde 75.45 olarak açıklanmıştı.