Emekli maaşı hesaplama 2026 Ocak: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre ekim ayı enflasyon verileri ile emekli maaşında enflasyon farkı emekli maaşı için yüzde 10,25 oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından, enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kurlular emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte 2026 Ocak emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamları açıklarken, yıllık enflasyon yüzde 32.87, aylık enflasyon yüzde 2.55 oldu. Enflasyon farkı ise emekli maaşı için yüzde 10,25 olarak öne çıktı. Hatırlanacağı gibi son olarak Temmuz ayında en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL olarak belirlenmişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığı bir süredir 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı bu yıl ocak ayında yüzde 15,75 oranında artışla 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artışla 16.681 TL’ye yükseltildi.
En düşük emekli aylığı 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 çıkarsa 18.729 TL, yüzde 32 çıkarsa 18.872 TL, yüzde 33 çıkarsa 19.016 TL olacak.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında, temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Altı aylık enflasyon yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda yüzde 12,28, yüzde 32 olduğunda yüzde 13,14, yıllık enflasyon yüzde 33 olduğunda ise yüzde 14,00 olacak. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,28 ile yüzde 14,00 arasında zam yapılacak.
Memur maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki artışın 5 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Bu farkın üzerine 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak.
Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak.
EKİM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Ekimde yıllık enflasyon yüzde 32.87, aylık enflasyon yüzde 2.55 oldu
TÜİK ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ekimde enflasyon yıllık yüzde 32.87, aylık yüzde 2.55 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 37.15 olarak hesaplandı.
Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3.23, yıllık enflasyon ise yüzde 33.29 olarak açıklanmıştı.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU
