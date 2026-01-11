Emekli maaşı artışının mali etkisi 110 milyar TL

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin etki analizi yapıldı.

Buna göre, en düşük emekli aylığı uygulaması ilk defa 2019 Ocak ayında hayata geçirildi. Aradan geçen süreçte Türkiye'de gerçekleşen ekonomik gelişmeler çerçevesinde alt sınır aylığı günün ekonomik koşullarına göre artırıldı. 2019 Ocak ayında 1000 lira olarak belirlenen alt sınır aylığı, 2020 Nisan'da 1500 liraya, 2022 Ocak'ta 2 bin 500 liraya, 2022 Temmuz'da 3 bin 500 liraya, 2023 Ocak'ta 5 bin 500 liraya, 2023 Nisan'da 7 bin 500 liraya, 2024 Ocak'ta 10 bin liraya, 2024 Temmuz'da 12 bin 500 liraya, 2025 Ocak'ta 14 bin 469 liraya, 2025 Temmuz'da ise 16 bin 881 liraya yükseltildi.

REKLAM

Teklifle yapılan değişiklikle, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira şeklinde öngörülen en düşük aylık ödeme tutarı, 2026 Ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya çıkarılacak.

16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülüyor.