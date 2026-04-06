Emekli polis, balık tutmak için gittiği gölette boğuldu

Kahramanmaraş’daki olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Kesik Baraj Göleti’nde meydana geldi. İddiaya göre Faruk Seringeç, arkadaşıyla birlikte baraj göletine balık tutmaya gitti.

Seringeç su kenarında balık tutarken, arkadaşı göletin yukarısına çıktı ve bir süre sonra döndüğünde Seringeç’in yerinde olmadığını fark etti. Faruk Seringeç’in arkadaşının 112’den yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler gölet ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlattı. İtfaiyeye bağlı dalgıçların yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda Faruk Seringeç’in cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından emekli polis Faruk Seringeç’in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.