Emekli promosyon kampanyaları 2026: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından gözler, güncel banka promosyon kampanyalarını çevrildi. Özel ve kamu bankaları güncel emekli maaş promosyon kampanyalarını kendi sitesi üzerinden duyurdu. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen SSK ve Bağ-Kurlular, en yüksek emekli promosyonu veren bankaları mercek altına aldı. Emekli promosyon miktarı, alınan emekli maaşı tutarı ve taahhüt süresine göre değişkenlik gösteriyor. Peki, "Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek promosyon veren banka hangisi?" İşte 2026 Mart Ziraat Bankası, Denizbank, Vakıf Bank, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası emekli promosyon kampanyaları...
Emekli promosyon kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından, Ziraat Bankası, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, ING ve Yapı Kredi Bankası Mart ayına özel promosyon kampanyalarını açıkladı. Böylelikle en yüksek emekli maaş promosyonu veren banka belli oldu. Peki, "Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek promosyon veren banka hangisi?" İşte emekli promosyon kampanyaları...
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MART 2026
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabilmektedir.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat’e taşıyanlara 40 bin TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanından yararlanabilmektedir. Ayrıca ücretsiz HGS etiketi verilmektedir.
Mevcut emekliler de yılda iki kere 25 bin TL’ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlandırılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül verilmektedir.
Emekli maaşı;
0 - 10.000 TL arasında olanlara 6.250 TL,
10.000 - 15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL,
15.000 - 20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 15.000 TL nakit promosyon ödenmektedir.
15.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak;
Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL,
2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL,
Yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sunmaktadır.
Emekli promosyon kampanyasından 1 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilmektedir.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler, 20.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilmektedir.
Ek olarak % 0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi sunulmaktadır.
Ayrıca kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabından veya Axess ya da Wings kredi kartından verilecek en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatına 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatına 1.000 TL toplamda 10.000 TL,
Kredi kartı harcamasına toplam 10.000 TL,
Davet koduyla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarından 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanılabilmektedir.
Kampanya 1 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
ING
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
0 - 10.000 TL arasında olanlara 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödenmektedir.
Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanılabilmektedir.
Ayrıca ilk defa ING Kredi Kartı’na başvuranlar ve kartını fiziksel kredi kartı olarak alanlar, hoş geldin hediyesi olarak 25.000 TL’ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans ya da 2.000 TL’ye kadar bonus hediyelerinden birinden faydalanabilmektedir.
Kampanya 1 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.
DENİZBANK
Emekli maaşı;
0-9.999 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 - 14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 - 19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL ödeme yapılmaktadır.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır.
Böylece DenizBank’ın emeklilere ödediği promosyon tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkmaktadır.
Kampanya, 30 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile DenizBank’tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan emeklilere özel 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ödenmektedir.
Banka ayrıca 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart’ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık sunmaktadır.
Ek bir koşul olmadan bir aylık net maaş tutarı;
9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL,
20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenmektedir.
İki yeni fatura talimatı veren müşterilere 1.000 TL MaxiPuan hediye edilmektedir.
İlk kez kredi kartı alan müşteriler, aylık 5.000 TL ve üzeri alışveriş yapmaları durumunda aylık 1.500 TL olmak üzere 6 ayda toplam 9.000 TL’ye varan MaxiPuan kazanmaktadır.
Kampanya 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden emeklilere, toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon sunmaktadır.
Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile 2 veya üzeri otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler, 12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 TL ek promosyon kazanmaktadır.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunmaktadır.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL,
20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenmektedir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenmektedir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenmektedir.
Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenmektedir.
Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunması halinde harcama koşulu olmaksızın ay sonunda kredi kartlarına 3.000 TL ek nakit ödül sunulmaktadır.
Kampanya 19 Eylül 2025 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
QNB
Emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını QNB'den alan emeklilere 31.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapmaktadır.
Emekli maaşı 0-9999 TL arasında olanlara 8.500 TL,
10.000 TL- 14.999 TL arasında olanlara 13.500 TL,
15.000 TL -19.999 TL arasında olanlara 16.500 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 20.000 TL ödenmektedir.
Promosyona tutarına ek olarak hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden 3.000 TL nakit ödeme yapılmaktadır.
İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit ödeme yapılmaktadır.
Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimumtek seferde 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödeme yapılmaktadır.
QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 125 TL’den toplamda yıllık 3.000 TL iade yapılmaktadır.
Kampanya 8 Ekim 2025 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
ŞEKERBANK
Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL ödeme yapmaktadır.
Ayrıca 3 Adet Otomatik Fatura Talimatı’na 5.000 TL, Kredi Kartı (Bonus) kullanımına 3.000 TL, KMH için 2.000 TL, Kredi Kullanımına 5.500 TL ödenmektedir.
Böylece Şekerbank promosyon tutarı 27 bin 500 TL’ye kadar çıkmaktadır.