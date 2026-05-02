        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ PROMOSYON MAYIS 2026 | En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte emekli promosyon kampanyaları

        Emekli promosyon Mayıs 2026: En yüksek promosyon veren banka hangisi?

        Mayıs ayı itibarıyla emekli promosyon kampanyalarında yeni bir dönem başladı. Bankalar, emekli müşterileri çekmek için promosyon tutarlarını güncellerken, sunulan teklifler de dikkat çekici seviyelere ulaştı. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank gibi kamu bankalarının yanı sıra İş Bankası, Garanti BBVA ve Yapı Kredi gibi özel bankalar da promosyon yarışına dahil oldu. Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan müşterilere belirli şartlar doğrultusunda nakit promosyon ödemesi yapıyor. Peki, "En yüksek promosyon veren banka hangisi?" İşte 2026 Mayıs güncel emekli promosyon kampanyaları...

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 21:08 Güncelleme:
        Emekli banka promosyon kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri SSK, Bağkulular tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek maaş alan emekliler için sunulan promosyon miktarları daha üst seviyelere çıkabiliyor. Bununla birlikte ek kampanyalar, otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı kullanımı gibi şartlar da toplam promosyon tutarını artırabiliyor. Emekli promosyon kampanyaları genellikle 3 yıl maaş alma taahhüdü karşılığında sunulurken, bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte ek avantajlar da dikkat çekiyor. Peki, "En yüksek promosyon veren banka hangisi, emekli banka promosyonu ne kadar oldu?" İşte detaylar...

        EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCELLENDİ MAYIS 2026

        Bankalar Masyı ayına özel emekli promosyon kampanyalarını güncellediler. İşte banka banka en güncel emekli promosyon tutarları

        İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU!

        İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:

        "Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!

        Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"

        YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

        Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:

        SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

        Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

        Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

        Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.

        DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

        DenizBank "Emeklilere 27.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

        GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI

        Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mayıs 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

        "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

        Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

        Akbank da promosyon kampanyasını "​​​​​SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda​" açıklamasıyla duyurdu.

        Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

        SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

        ING EMEKLİ PROMOSYON

        SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

        Maaş Tutarı;

        0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

        10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

        15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

        20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

        Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
