Emekli promosyon kampanyaları Kasım 2025: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Kamu bankaları ve özel bankalar, kasım ayına özel emekli promosyon miktarlarını güncelledi. Bu kapsamda en yüksek emekli maaş promosyonu veren banka , Bağ-Kur'lular tarafından mercek altına alındı. Promosyon tutarı, belli koşullar, emekli maaşı ve taahhüt süresine göre değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Peki, "Emekli promosyonu ne kadar? Emekli promosyonu en fazla hangi banka veriyor?" İşte 2025 Kasım Ziraat Bankası, VakıfBank, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi en fazla emekli promosyonu veren bankalar...
Emekli promosyon kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek kendi internet sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Peki, "Emekli promosyonu ne kadar? Emekli promosyonu en fazla hangi banka veriyor?" İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...
EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Bankalar kasım ayına özel emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Bazı bankalar belirli koşullar doğrultusunda 30 bin TL'ye varan promosyon veriyor.
İşte güncel promosyon miktarları...
YAPI KREDİ
30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
19 Eylül 2025 – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt maaş tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Halkbank Mobil'de İşlemler> Emeklilik İşlemleri>Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru>Emekli Promosyon Başvurusu menülerinden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
GARANTİ BANKASI
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül!
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2025’tir. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
QNB
8 Ekim 2025- 30 Kasım 2025 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!
İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı!
Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ödül!
3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.
İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit ödül!
Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül!
Ek hesabı bulunan müşteriler 08.10.2025 tarihi itibariyle promosyon talebi yapılmadan 30 gün öncesinden ilk maaş ödemesi yapılacağı güne kadar minimum 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül fırsatından faydalanabilir.
QNB Emekli Kredi Kartından QNB POS’larını kullanarak tek seferde yapılacak her 125 TL ve üzeri market harcamasının %5 ‘i ve her 125 TL ve üzeri eczane harcamasının % 5’i aylık maksimum 125 TL’den toplamda yıllık 3.000 TL iade!
QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 125 TL’den toplamda yıllık 3.000 TL iade!
Ek ödüllerin tamamı promosyon ödemesi ile birlikte emekli maaş hesabına yapılacaktır.
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI
0-9.999 TL arasında maaş alan emekliler 6.250 TL
10.000-14.999 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL
15.000-19.999 TL arasında maaş alan emekliler 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 15.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla maaşınızı kolayca Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünüzü yenileyebilirsiniz.
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül
TÜRKİYE FİNANS
Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyanlara 29.500 TL'ye varan promosyon, bonus ve ödül veriliyor.
9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 15.500 TL’ye kadar
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL’ye kadar
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 24.500 TL’ye kadar
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 29.500 TL’ye kadar promosyon, bonus ve ödül ödemesi yapılacaktır.
Kampanya Koşulları
Kampanya 30.11.2025 tarihine kadar emekli maaşını bankamıza taşıyacak ve promosyon alacak emekli müşteriler için geçerlidir.
Kampanya 30.11.2025 tarihine kadar SGK emekli aylığını 36 ay boyunca Türkiye Finans’tan alma taahhüdü veren müşterilerimiz, 29.500 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık emekli maaşı 9.999 TL'ye kadarsa 5.000 TL; 10.000 TL – 14.999 TL arasındaysa 8.000 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 20.000 TL ve üzerindeyse 12.000 TL nakit promosyon ödenecektir.
Ek promosyon tutarı için:
En az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık emekli maaşı 9.999 TL'ye kadarsa 5.000 TL; 10.000 TL – 14.999 TL arasındaysa 7.000 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasındaysa 8.000 TL; 20.000 TL ve üzerindeyse 10.500 TL ek nakit promosyon ödenecektir.
Yedek Hesap başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan emekli müşterilerimize bir aylık emekli maaşı 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL – 14.999 TL arasındaysa 2.500 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasındaysa 3.000 TL; 20.000 TL ve üzerindeyse 3.500 TL ek nakit promosyon ödenecektir.
İlk kez kredi kartı başvurusu yapıp onaylanan yeni kart sahibi emeklilerimiz ve mevcutta kredi kartı olup ekstresi son 3 ay 0 TL olarak kesilen emeklilerimize taahhütnamenin imzalandığı ay içerisinde kredi kartları ile tek seferde minimum 5.000 TL ve üzeri harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız kredi kartına bir kez 1.000 TL bonus ödenecektir. (Yüklenen bonusların kullanım süresi 15 gündür.)
VAKIFBANK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında, gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank şubesine müracaat edebilir, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarını kullanabilir ya da VakıfBank Mobil aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.