Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında artış yapılırken farklı bir hesaplama yöntemi izleniyor. Buna göre, öncelikle ocak ayındaki yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı dikkate alınarak 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak. Memurlar ve emekli memurlar için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10.62 olacak.

Bunun üzerine geçen yıl imzalanan toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 10 oranında artış yapılacak. Böylece, memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 21.68 oranında artacak.