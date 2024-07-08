Emeklilere özel yeni web sitesi 'emekliler.gov.tr' erişime açıldı! Yeni sitede neler var?
Emekli vatandaşlar için yeni bir web sitesi açıldı. SGK tarafından erişme açılan 'emekliler.gov.tr' isimli web sitesinde emekli vatandaşlara özel etkinlikler, fırsatlar, projeler ve indirimler gibi birçok bilgi tek bir çatı altında toplandı. İşte, emeklilerin yeni sitesi 'emekliler.gov.tr' hakkında detaylar...
Emekli vatandaşlara özel olarak hizmet vermesi için SGK, "emekliler.gov.tr" isimli web sitesini erişime açtı. Bu sayede emeklileri kapsayan her türlü haber, duyuru, indirim, ödeme gibi konular tek bir site üzerinden takip edilebilecek. İşte, detaylar...
'EMEKLİLER.GOV.TR' ERİŞİME AÇILDI
SGK tarafından sadece emekli vatandaşlar için erişime açılan emekliler.gov.tr web sitesinde emeklileri ilgilendiren tüm haberler, etkinlikler, projeler, indirimler ve uygulamalara yer veriliyor.
EMEKLİ DİJİTAL KİMLİK KARTI NASIL OLUŞTURULUR?
SGK'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya yer verildi. İşte adım adım dijital emekli kartı oluşturma;
- Emekli.gov.tr web sitesine girin,
- E-Devlet logosuna tıklayarak sisteme giriş yapın,
- Kişisel Verileri Koruma ve Aydınlatma metni rıza butonunu onaylarak devam butonuna basın,
- Karşınıza e-Devlet giriş sayfası gelecek. E-devlet bilgilerinizi girerek dijital emekli kimlik kartınızı oluşturun.
- Ekranda kartın ön ve arka yüzü gözükecektir. 'Yazdır' butonuna basınca PDF çıktısı oluşacaktır.
- Oluşturulan kimlik kartındaki QR kod ile size özel indirimlerden yararlanabilirsiniz.
"EMEKLİLERİMİZİ BAŞ TACIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ"
'Emekliler.gov.tr' sitesinin ana sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli vatandaşlar için kaleme aldığı yazısı yer alıyor. Erdoğan'ın yazısı şöyle;
"Ömürlerinin en güzel yıllarını; aileleriyle birlikte ülkemiz ve milletimiz için çalışarak, Türkiye için katma değer üreterek harcayan emeklilerimizi baş tacımız olarak görüyoruz. Emeklilerimizin hak ettiği saygıyı görmesi, hayatlarının bu özel dönemlerini daha huzurlu, daha sağlıklı ve güven içinde geçirebilmeleri önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu anlayışla 2024 yılında, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere emeklilerimizin yaşamlarına katkıda bulunacak pek çok yeni projeyi hayata geçiriyoruz. “Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları” projesi, devletimizin ve milletimizin emeklilerimize olan şükran borcunun bir nişanesidir. 2024 yılını Emekliler Yılı olarak değerlendirerek, emeklilerimizin sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede sosyal haklarını genişletecek adımlar atıyoruz." ifadeleri yer alıyor.