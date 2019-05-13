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Emeklilerin bayram ikramiyesi mayıs ayının son haftasında ödenecek

Emekliler, ilk defa geçen yıl Ramazan Bayramı’nda başlayan bin lira tutarındaki bayram ikramiyesi ödeme tarihi için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelecek açıklamayı bekliyor. Sayıları 12 milyona ulaşan emekliler, ramazan ayının başlamasıyla birlikte bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini sormaya başladı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenleri yazdı.

Emeklilerin bayram ikramiyesi


Emeklilerin dini bayramlarda ikramiye verilmesi talebi geçen yıl hayata geçti. Ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere biner lira tutarında ikramiye ödendi. Geçen yıl 15-17 Haziran’a rastlayan Ramazan Bayramı öncesi, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyesi 7 Haziran’da, SSK emeklilerinin ikramiyesi de 8 Haziran’da ödendi. Ödemeler, bayramdan bir hafta önce gerçekleşti. 21 Ağustos Salı günü başlayan Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 16-17 Ağustos’ta yapıldı. İlk gün SSK ve BAĞ-KUR, ikinci gün Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri ödendi.

Bu yıl da Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacak. Memur maaş ödemeleriyle çakışma olmayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

İKRAMİYE ARTACAK MI?

Emekliler, bin lira tutarındaki bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağını da merak ediyor. Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. CHP bayram ikramiyesinin yüzde 26 oranında artırılması için TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi verdi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak artırılmasını talep etti. 

Merkezi yönetim bütçesi geçen yılı 72.6 milyar lira açıkla kapattı. Bu yıl öngörülen açık tutarı 80.6 milyar lira. Bütçe açığının yüksek seyretmesi, emekli ikramiyesinde olası artışı bir süre zorlaştıracak. SGK geçen yıl Kurban Bayramı’nda 11 milyon 767 bin kişiye bayram ikramiyesi ödemişti.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

Mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de Ramazan Bayramı’nda ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı’nda almaya hak kazanacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA PAYLARI ORANINDA ÖDENECEK

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si bağlanmış olan eşe 500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 250 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olan dul eşe ise 750 lira ikramiye verilecek.
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye ödenecek.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK ÖDEME

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bin lira tutarında ikramiye ödenecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 750 lira ikramiye alabilecek.

Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.

 

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