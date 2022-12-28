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EYT ile gündeme geldi: Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşı kapsarken, emeklilik başvurusunun nasıl, nereden yapılacağına yönelik araştırmalar ön plana çıkmaya başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak emeklilik başvurusunun şartları SGK tarafından paylaşılan video ile duyuruldu. İşte EYT başvuru ekranı...

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  • Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 EYT emeklilik başvurusu nereden yapılır, ne kadar sürede sonuçlanır?

    EYT düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de yapılan toplantı sonrasında açıklandı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın, yaş sınırının kaldırıldığı EYT düzenlemesinde, başvuru detayları merak konusu oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT başvuru şartlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, "Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 EYT emeklilik başvurusu nereden yapılır, ne kadar sürede sonuçlanır?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 EYT emeklilik başvurusu nereden yapılır, ne kadar sürede sonuçlanır?

    EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

     

    -Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

     
  • Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 EYT emeklilik başvurusu nereden yapılır, ne kadar sürede sonuçlanır?

    -Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.

     

    -Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

     

    -SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.

     
  • Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 EYT emeklilik başvurusu nereden yapılır, ne kadar sürede sonuçlanır?

    -Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

     

    -TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

     
  • Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 EYT emeklilik başvurusu nereden yapılır, ne kadar sürede sonuçlanır?

    -Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

     

    -Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

     
  • Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 EYT emeklilik başvurusu nereden yapılır, ne kadar sürede sonuçlanır?

    -‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

     

    -Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

     
  • Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 EYT emeklilik başvurusu nereden yapılır, ne kadar sürede sonuçlanır?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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