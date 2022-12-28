EYT düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de yapılan toplantı sonrasında açıklandı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın, yaş sınırının kaldırıldığı EYT düzenlemesinde, başvuru detayları merak konusu oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT başvuru şartlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, "Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 EYT emeklilik başvurusu nereden yapılır, ne kadar sürede sonuçlanır?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...