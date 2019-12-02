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HaberlerGündem'Emekliye kredi' çetesine dev operasyon! 85 şüpheliye eş zamanlı operasyon - Haberler

'Emekliye kredi' çetesine dev operasyon! 85 şüpheliye eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 13 ilde, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900’den fazla emekliyi dolandırdıkları belirlenen 85 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı

Emeklileri kredi çetesi
AA

İstanbul merkezli 13 ilde, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle yüzlerce emekliyi dolandıran çeteye eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin çeşitli nedenlerle bankalardan kredi çekemeyen çok sayıda emekliyi, komisyon karşılığında ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

85 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli’de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

"Örgütlü suç kapsamında tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "bankacılık kanuna muhalefet suçlarından" işlem gören şebeke üyelerinin, 900’den fazla emekliyi benzer yöntemle dolandırdığı ve aylık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda zanlının yakalandı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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