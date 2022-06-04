Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli zammı olacak mı? Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Temmuz zammı araştırması Mayıs ayı enflasyon oranlarının da açıklanmasıyla hız kazandı. Memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılması nedeniyle emekli maaş zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanan enflasyon farkına çevrilmiş durumda. Son olarak yeni yılda yüzde 66 oranındaki zammın ardından en düşük emekli maaşı bin 500 liradan 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Milyonlarca emekli ve yakını Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte emekli maaş zammı son durum

ABONE OL
  • 01
    Emekliye zam var mı, ne zaman verilecek? Gözler enflasyon farkında! Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

    Emekli maaş zammına ilişkin son durum gündemde. Mayıs enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. 2022 yılının ilk 5 ayının verilerine göre enflasyon oranı yüzde 35,64 oldu. 5 aylık enflasyon farkı ise 28,14 olarak hesaplandı. Memmur ve SSK, BAĞKUR emeklileri "Ememkli maaş zammı Temmuz'da ne kadar olacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte emekli maaş zammı son dakika haberleri... 
  • 02
    Emekliye zam var mı, ne zaman verilecek? Gözler enflasyon farkında! Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

    EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 35 oranında artış olacak. 
  • 03
    Emekliye zam var mı, ne zaman verilecek? Gözler enflasyon farkında! Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?
    Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Mayıs
    SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.467
    SSK (2000 SONRASI) 2.041 2.769
    BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.254
    BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.068
  • 04
    Emekliye zam var mı, ne zaman verilecek? Gözler enflasyon farkında! Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

    En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR’lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 3 bin 68 lira olacak.
  • 05
    Emekliye zam var mı, ne zaman verilecek? Gözler enflasyon farkında! Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

    EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞI KAÇ TL'YE YÜKSELECEK?

    Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı.

    Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7.5 puanını toplu sözleşme zammı oluşturuyor. Memur maaşlarına zam yapılırken, yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammına göre 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak, bunun üzerine yılın ikinci yarısı için geçen yıl toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 7 zam yapılacak. Buna göre, haziran ayında enflasyonun sabit kalması halinde memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 35 oranında zamlanacak.

    Aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 560 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 5 bin 790 liraya yükselecek.
  • 06
    Emekliye zam var mı, ne zaman verilecek? Gözler enflasyon farkında! Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

    EMEKLİ TEMMUZ AYI ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

    5 Aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz'da alacağı zam oranı şekillenmeye başladı.

    4 aylık enflasyon rakamı 31,71 olurken Mayıs enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık oran yüzde 35,64’e yükseldi. Geçmiş yılların haziran aylarındaki ortalama enflasyon gerçekleşmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre ise temmuz ayında maaş zamları yüzde 36- 38 arasında olabilir. 
  • 07
    Emekliye zam var mı, ne zaman verilecek? Gözler enflasyon farkında! Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?
    Beş aylık enflasyona göre memur maaşları ne olacak?
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Mayıs
    Vali 23.581 31.834
    Genel müdür (1/4) 20.480 27.648
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8.623 11.641
    Memur (Lise - 15/1) 5.976 8.068
    Öğretmen (9/1) 6.633 8.955
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.222 19.200
    Başkomiser (8/1) 9.466 12.779
    Polis memuru (11/1) 8.668 11.702
    Uzman doktor (7/4) 10.574 14.275
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.434 10.036
    Mühendis (8/1) 9.178 12.390
    Teknisyen (Lise - 13/1) 6.256 8.446
    Araştırma görevlisi (8/1) 9.450 12.758
    Vaiz (Lisans - 9/1) 6.821 9.208
    Avukat (9/1) 8.585 11.590
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.570 7.520
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
  • 08
    Emekliye zam var mı, ne zaman verilecek? Gözler enflasyon farkında! Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?
    Beş aylık enflasyona göre emekli memur aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Mayıs
    Müsteşar (1/1) 15.456 20.866
    Genel müdür (1/1) 13.663 18.445
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.276 7.123
    Memur (Lisans - 4/1) 4.241 5.725
    Öğretmen (1/4) 5.276 7.123
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 8.954 12.088
    Başkomiser (1/4) 5.376 7.258
    Polis memuru (4/1) 5.376 7.258
    Hemşire (Lisans - 1/4) 5.128 6.923
    Mühendis (1/4) 6.432 8.683
    Teknisyen (Lise -1/4) 4.477 6.044
    Profesör (1/4) 11.011 14.865
    İmam-hatip 5.276 7.123
    Avukat (1/4) 5.276 7.123
    En düşük memur emekli aylığı 4.289 5.790
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir    
  • 09
    Emekliye zam var mı, ne zaman verilecek? Gözler enflasyon farkında! Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

    TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK!

    Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında % 7 toplu sözleşme zammı alacak. Beş aylık enflasyon oranı baz alındığında memur ve memur emeklileri için yüzde 28,14 oranında enflasyon farkı imkanı doğuyor. Mayıs ve Haziran'daki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam farkındaki son rakam netleşecek.

    SSK emeklileri de maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam yüzde 31,71'i, 5 ay bazında yüzde 35,64’ü bulurken emeklilerin alacağı zam oranı Temmuz ayında netlik kazanacak.
  • 10
    Emekliye zam var mı, ne zaman verilecek? Gözler enflasyon farkında! Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

    MEMUR VE TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ!

    5 aylık enflasyon oranı baz alındığında Bağ-Kur ve SSK emekli zammı 35,64,

    5 aylık memur zammı 35,14 ve 5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.
  • 11
    Emekliye zam var mı, ne zaman verilecek? Gözler enflasyon farkında! Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

    MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİNE GÖRE MAAŞ ZAMLARINDA SON DURUM

    Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre, 6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,67; 6 aylık memur zammı yüzde 39,17; 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 32,17 olarak hesaplandı.
  • 12
    Emekliye zam var mı, ne zaman verilecek? Gözler enflasyon farkında! Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

    BAKAN BİLGİN'DEN ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum.

    Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz.

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz."
  • 13
    Emekliye zam var mı, ne zaman verilecek? Gözler enflasyon farkında! Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

    19 YILIN HAZİRAN AYI ENFLASYONUNA GÖRE ZAM NE OLABİLİR?

    TÜFE, son 19 yılın haziran ayında ortalama yüzde 0.18 oranında arttı. Sekiz yılın haziran ayında enflasyon düşerken, 11 yılın haziran ayında artış kaydetti. 2017 yılı öncesindeki artışlar yüzde 1’in altında kalırken, 2018’de yüzde 2.61, 2021 yılında da yüzde 1.94 oranında artış oldu. Son dört yılın haziran ayı ortalaması ise yüzde 1.43 olarak gerçekleşti.

    Bu yıl haziran ayına elektrik ve doğal gaz zamlarıyla girdiğimizden, akaryakıt zamları da devam ettiğinden dolayı haziran ayı enflasyonunun negatif çıkma olasılığı çok düşük görünüyor.

    Haziran enflasyonu son 19 yılın ortalamasında çıkarsa temmuzda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 35.89, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 35.26 oranında zam yapılacak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.