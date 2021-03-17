Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Konuşmaları ve tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Emel Başkan jüri üyelerinin de dikkatini çekmeyi başardı. İşte Doya Doya Moda Emel Başkan hakkında detaylar...

EMEL BAŞKAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı.

Emel Başkan, Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu söyledi. Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.