Emel Müftüoğlu'ndan dikkat çeken Sezen Aksu paylaşımı: Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm

KOLUNDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören fotoğrafta bir detay takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Fotoğrafta Sezen Aksu'nun kolundaki hastane bilekliği dikkat çekti. Aksu için; "Ya geçmiş olsun bileğinde hastane bilekliği var. Umarım her şey yolundadır" şeklinde yorumlar yapıldı.