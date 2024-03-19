Emel Müftüoğlu'ndan dikkat çeken Sezen Aksu paylaşımı: Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm
Emel Müftüoğlu, yakın arkadaşı Sezen Aksu ile bir araya geldi. Aksu'yu bir şeyler yerken fotoğraflayan Müftüoğlu'nun yayımladığı karede Sezen Aksu'nun kolundaki bir detay dikkat çekti
Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden günlük hayatından kesitleri, takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Emel Müftüoğlu, yakın arkadaşı Sezen Aksu ile bir araya geldi.
"YİYEREK ZAYIFLAMA METOTLARINI ÖĞRETİYOR"
Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun bir şeyler atıştırdığı anı yayımladı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notunu düştü.
KOLUNDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ
Kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören fotoğrafta bir detay takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Fotoğrafta Sezen Aksu'nun kolundaki hastane bilekliği dikkat çekti. Aksu için; "Ya geçmiş olsun bileğinde hastane bilekliği var. Umarım her şey yolundadır" şeklinde yorumlar yapıldı.