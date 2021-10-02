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Haberler Televizyon Emily in Paris 2. sezon ne zaman? Netflix açıkladı: Emily in Paris yeni sezon tarihi! Emily in Paris konusu ve
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Emily in Paris 2. sezon ne zaman? Netflix açıkladı: Emily in Paris yeni sezon tarihi! Emily in Paris konusu ve oyuncuları

Netflix'in ilk sezonuyla büyük bir ilgi gören dizisi Emily in Paris ile ilgili müjdeli haber geldi. Dijital içerik platformu, yeni sezonu merakla beklenen dizinin 2. sezon yayın tarihini açıkladı. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Emily in Paris 2. sezon ne zaman? Netflix açıkladı: Emily in Paris yeni sezon tarihi! Emily in Paris konusu ve

Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizi Emily in Paris'e ilişkin beklenen açıklam geldi. İşte Emily in Paris 2. sezon tarihi...

EMILY IN PARIS 2. SEZON NE ZAMAN?

Dijital video içerik platformu Netflix, sevilen dizisi Emily in Paris'in yeni sezonunu 22 Aralık 2021'de yayınlanacağın duyurdu...

EMILY IN PARIS KONUSU NEDİR?

Emily in Paris, "Beklenmedik bir iş fırsatı için Paris'e taşınan, Orta Batı'dan yirmi yaşlarında hırslı Amerikalı bir kadın olan Emily, saygın bir Fransız pazarlama firmasına Amerikan bakış açısını getirmekle görevlendirildi. Kariyeri, yeni arkadaşlıkları ve aşk hayatıyla hokkabazlık yaparken, yabancı bir şehirde yaşamın zorluklarına uyum sağlarken kültürler çatışmaya başlıyor."

EMILY IN PARIS OYUNCULARI

Lily Collins, Emily Cooper olarak
Ashley Park, Mindy Chen olarak
Filipin Leroy-Beaulieu
Lucas Bravo, Gabriel olarak
Samuel Arnold
Camille Razat, Camille olarak
Bruno Gouery, Luke olarak

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