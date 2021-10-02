Emily in Paris 2. sezon ne zaman? Netflix açıkladı: Emily in Paris yeni sezon tarihi! Emily in Paris konusu ve

Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizi Emily in Paris'e ilişkin beklenen açıklam geldi. İşte Emily in Paris 2. sezon tarihi...

EMILY IN PARIS 2. SEZON NE ZAMAN?

Dijital video içerik platformu Netflix, sevilen dizisi Emily in Paris'in yeni sezonunu 22 Aralık 2021'de yayınlanacağın duyurdu...

EMILY IN PARIS KONUSU NEDİR?

Emily in Paris, "Beklenmedik bir iş fırsatı için Paris'e taşınan, Orta Batı'dan yirmi yaşlarında hırslı Amerikalı bir kadın olan Emily, saygın bir Fransız pazarlama firmasına Amerikan bakış açısını getirmekle görevlendirildi. Kariyeri, yeni arkadaşlıkları ve aşk hayatıyla hokkabazlık yaparken, yabancı bir şehirde yaşamın zorluklarına uyum sağlarken kültürler çatışmaya başlıyor."

EMILY IN PARIS OYUNCULARI

Lily Collins, Emily Cooper olarak

Ashley Park, Mindy Chen olarak

Filipin Leroy-Beaulieu

Lucas Bravo, Gabriel olarak

Samuel Arnold

Camille Razat, Camille olarak

Bruno Gouery, Luke olarak