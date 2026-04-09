        Emin Müftüoğlu'dan olimpiyat sözleri!

        Emin Müftüoğlu'dan olimpiyat sözleri!

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunduğu Gelmez Dediğin Yerden programına konuk oldu. Tesisleşme konusunda bir noktaya gelindiğini dile getiren Müftüoğlu, olimpiyata gitmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Giriş: 09.04.2026 - 20:55
        HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'ydu. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu başkan Müftüoğlu yanıtladı.

        "EN BÜYÜK SORUNLARIMIZ VELEDROMDU"

        Federasyon olarak en büyük sorunlarımız veledromdu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2022'de İslam Oyunları'yla birlikte açtık ve en büyük sorunu halletmiş olduk. Veledromsuz bir bisiklet, o ülkede düşünülemez. İlk veledrom 1950'lerde Konya'da yapılmış ve bisikletçilerin yoğunlukta olduğu şehirlerden biri. Balıkesir'deki Akdeniz Oyunları'nda spor müsabakalarına ev sahipliği yapmış.

        "TESİSLEŞME KONUSUNDA BİR NOKTAYA GELDİK"

        Ülkemizde belediyelerimiz bunun için çok çaba sarf ediyor. Artık tesisleşme konusunda bir noktaya geldik. Şimdi sporcu yetiştirme konusunda çaba sarf ediyoruz. Bir önceki yıl Ramazan Yılmaz ile Avrupa’da 2. ve 3. olduk.

        "OLİMPİYATA GİTMEKLE İLGİLİ ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

        1976 yılından beri Olimpiyat’a gidemiyoruz. Altyapıyla ilgili Konya'da yeni projeler başlattık. Sorunlarımızın yanında Spor Bakanı'mızın destekleriyle iyi işler yapmaya başladık. Olimpiyata gitmekle ilgili bir çaba içerisindeyiz. Ülkemizdeki yerel yönetimler ve sosyal yapıdaki kuruluşlar destek veriyorlar.

        Sónar İstanbul 10–11 Nisan'da 10. yılını kutluyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?