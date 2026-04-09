Emin Müftüoğlu'dan olimpiyat sözleri!

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'ydu. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu başkan Müftüoğlu yanıtladı.

"EN BÜYÜK SORUNLARIMIZ VELEDROMDU"

Federasyon olarak en büyük sorunlarımız veledromdu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2022'de İslam Oyunları'yla birlikte açtık ve en büyük sorunu halletmiş olduk. Veledromsuz bir bisiklet, o ülkede düşünülemez. İlk veledrom 1950'lerde Konya'da yapılmış ve bisikletçilerin yoğunlukta olduğu şehirlerden biri. Balıkesir'deki Akdeniz Oyunları'nda spor müsabakalarına ev sahipliği yapmış.

"TESİSLEŞME KONUSUNDA BİR NOKTAYA GELDİK"

Ülkemizde belediyelerimiz bunun için çok çaba sarf ediyor. Artık tesisleşme konusunda bir noktaya geldik. Şimdi sporcu yetiştirme konusunda çaba sarf ediyoruz. Bir önceki yıl Ramazan Yılmaz ile Avrupa’da 2. ve 3. olduk.

"OLİMPİYATA GİTMEKLE İLGİLİ ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

1976 yılından beri Olimpiyat’a gidemiyoruz. Altyapıyla ilgili Konya'da yeni projeler başlattık. Sorunlarımızın yanında Spor Bakanı'mızın destekleriyle iyi işler yapmaya başladık. Olimpiyata gitmekle ilgili bir çaba içerisindeyiz. Ülkemizdeki yerel yönetimler ve sosyal yapıdaki kuruluşlar destek veriyorlar.