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Emin Oğuz Çelebi ile Can Güneş, oyunculuğun yanı sıra müzikteki yeteneklerini de birlikte yaptıkları ilk çalışmaları "Anlasana" ile gözler önüne serdi. BKM Mutfak Yapım etiketiyle hazırlanan "Anlasana", müzik platformlarındaki yerini alırken, rap türündeki şarkı müzik listelerinde zirveye aday.

Düzenlemesi Azel Bert'e ait olan "Anlasana"nın video klibi Can Kaytaz yönetmenliğinde çekildi. İsmail Tunçbilek ise bağlamasıyla eşlik ettiği Emin Oğuz Çelebi ile Can Güneş'e müzik çalışmalarında destek verdi.