Bir süre önce Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından vahşi bir şekilde katledilen Emine Bulut'un son nefesinde 'Ölmek istemiyorum' şeklindeki haykırması, 10 yaşındaki kızının ise 'Anne ne olur ölme' diyerek ağlaması yürekleri dağlamıştı.

Fransa'da bir grup kadın hakları savunucusu Emine Bulut'u unutmadı. Kadın cinayetlerini protesto eden grup, Louvre Müzesi'nin ünlü piramidinin üzerine son zamanlarda ölen kadınların isimlerini ve hikayelerini anlatan afişler yapıştırdı.

Grup, Emine Bulut'un isminin yanına da 'Ölmek istemiyorum' yazan bir afiş astı.

Fransa'da yıl başından bu yana 100'den fazla kadın erkekler tarafından öldürüldü. Fransız hükümeti konuyla ilgili bir çalıştay başlatırken, Emmanuel Macron cinayetlerle ilgili olarak 'kadın kırımı' ifadelerini kullandı.