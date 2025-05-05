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        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan, 'Dünya Ebeler Günü' paylaşımı

        Emine Erdoğan'dan, 'Dünya Ebeler Günü' paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 22:42 Güncelleme: 05.05.2025 - 22:42
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        Emine Erdoğan'dan, 'Dünya Ebeler Günü' paylaşımı
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        Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajında, "Anne ve bebeğin kavuşma anının ilk tanığı ebelerimiz, kadim bir mesleğin mensupları. Mucizeyi, sevgi dolu elleriyle kucaklayan kahramanlar. Varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü Kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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