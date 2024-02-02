Emine Erdoğan: Geçmişle bağlarımızın zayıflatıldığı bir devirde yaşıyoruz

Emine Erdoğan, Bağcılar'daki Vefahane Yaşam Merkezi'nce yürütülen "Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi"nin tanıtımına katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, şefkat geleneğinin kurumlaşmış bir hali olan Vefahane Yaşam Merkezi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, 65 yaş üstü yaklaşık 2 bin kişiye hizmet vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Vefahane Yaşam Merkezi'nin geçen yıl haziran ayından bu yana faaliyette olduğunu belirtti.

Yaş almış vatandaşların, kendi sosyal ortamlarından kopmadan, toplum hayatının aktif bir parçası olmayı sürdürebilmelerini devletin en vazgeçilmez vazifelerinden birisi olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Geçmişin bilgeliği ve irfanıyla aramızda kurulmuş en güçlü bağı büyüklerimiz oluşturuyor." dedi.

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"GEÇMİŞLE BAĞLARIMIZIN ZAYIFLADIĞI BİR DEVİRDE YAŞIYORUZ" Emine Erdoğan, kültürel hafızanın devamlılığı ile milli ve manevi varlığın muhafazasının büyükler aracılığıyla sağlandığını belirterek, "Yüzlerce yıllık yaşanmışlık ve tecrübeden damıtılmış nice hikmeti büyüklerimiz bize aktarıyor. Bizim anlayışımızda yaşı kemale erenler toplumun öncüsü kabul edilir. Sözleri muteber sayılır. Tecrübe ve birikimleri yolumuzu aydınlatır. Büyüklerimizin bilgeliklerinin gölgesinde huzur buluruz. Hayatta karşılaştığımız ilk öğretmenlerimiz olarak, ailemizin büyükleri her birimizin yetişmesinde müstesna bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı. Herkesin çocukluğundan itibaren hayata bakışını, iş yapma şeklini, ahlakını ve insanlarla ilişkisini şekillendirmiş bir büyüğü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Hayatın bütün evreleriyle barışık bir kültürün mensupları olarak, büyüklerimizle birlikte yaşamanın, bilgeliği hanemize ve hayatımıza davet etmek anlamına geldiğini biliyoruz. Ne yazık ki bugün geçmiş ile bağlarımızın gittikçe zayıfladığı, hatta zayıflatıldığı bir devirde yaşıyoruz. 7'den 70'e her jenerasyondan insanın birlikte huzur içerisinde yaşadığı evlerimiz gittikçe eksiliyor. Oysa, kuşaklar arası iletişimin sürdürülmesi, yetişkin-çocuk fark etmeksizin bizleri hayatın sınamalarına karşı güçlendirirken, ruhumuzun hikmetle mayalanmasını sağlıyor."