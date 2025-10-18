Habertürk
        Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanının eşi Fatima Maada Bio ile görüştü

        Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanının eşi Fatima Maada Bio ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun dördüncü resmi toplantısı kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile bir araya geldi. Görüşmede, küresel ölçekte sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması ve çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik işbirliği fırsatları ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 18:01 Güncelleme: 18.10.2025 - 18:01
        Sıfır Atık buluşması
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı"na katılmak üzere Türkiyeyi ziyaret eden Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bionun eşi Fatima Maada Bio ile bir araya geldi.

        Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamındaki "Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı"na katılmak üzere İstanbulda bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bionun eşi Fatima Maada Bio ile görüştü.

        Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulumuzun Dördüncü Resmi Toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Sierra Leone Devlet Başkanının eşi, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyemiz, değerli dostum Fatima Maada Bio ile bir araya gelmekten mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

        #Emine Erdoğan
        #Fatima Maada Bio
        #haberler
