Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden edebiyatçı 83 yaşındaki Emine Işınsu Öksüz için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, eski MHP Milletvekili Şevket Bülend Yahnici, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ve Öksüz'ün yakınları katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cenazeye çelenk gönderdi. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Emine Işınsu Öksüz'ün cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
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