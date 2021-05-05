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Emine Işınsu Öksüz 83 yaşında vefat etti

Türk edebiyatının önemli kalemlerinden, roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz, hayatını kaybetti

Emine Işınsu Öksüz 83 yaşında vefat etti
Vefat etti
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HABERTURK.COM / AA

Aralarında 'Sancı', 'Çiçekler Büyür', 'Azap Toprakları' ve 'Ak Topraklar'ın bulunduğu 20'yi aşkın eserin sahibi olan Emine Işınsu Öksüz, vefat etti.

Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna'nın kızı olarak 17 Mayıs 1938'de Kars'ta dünyaya gelen Öksüz, annesinden dolaylı sürekli edebiyattan söz edilen ve şiir okunan bir çevrede, babasının görevlerinden dolayı da Sarıkamış, Şanlıurfa ve Karaman gibi yurdun çeşitli yerlerinde yaşayarak büyüdü.

Emine Işınsu Öksüz, annesiyle yayımladıkları Ayşe Dergisi ile başlayan dergi yayıncılığın ardından ilk şiir kitabını henüz 17 yaşındayken 'İki Nokta' adıyla çıkardı. 'Küçük Dünya' adlı kitabından sonra da 1960'lı yıllarda yoğun bir şekilde roman yazmaya yönelen usta kalem, fikir ve sanat dergisi Töre'yi 1971-1981 arasında yayımladı.

'Bir Yürek Satıldı' (1967),'Bir Milyon İğne' (1967) ve 'Adsız Kahramanlar' (1975) oyunlarını da kaleme alan Öksüz'ün TRT'de radyofonik oyun olarak yayınlanan 'Bir Yürek Satıldı' eseriyle 'Küçük Dünya' romanı televizyon dizisi olarak TRT'de izleyicilerle buluştu.

Birçok dergi ve gazetede de yazıları yayımlanan Emine Işınsu Öksüz'ün Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği gibi birçok kurumdan ödülü bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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