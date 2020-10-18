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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Emine Ün, bir markanın reklam yüzü oldu. Yeni koleksiyon tanıtımları için geçtiğimiz gün Maslak'ta kamera karşısına geçen Ün'ün anlaşma için 500 bin TL aldığı öğrenildi.

Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden 43 yaşındaki oyuncu, ekranları çok özlediğini dile getirerek şunları söyledi:

Bu çekimler benim için büyük bir heyecan oldu. Setleri çok özledim. Böyle güzel bir işe imza atmak çok keyifli oldu. Bundan sonra dizi ve film projemiz olacak. Benim için proje ve rol çok önemli. O yüzden biraz seçici olmaya çalışıyorum.