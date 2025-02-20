Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.822,15 %0,60
        DOLAR 36,3147 %0,04
        EURO 38,0383 %0,45
        GRAM ALTIN 3.437,33 %0,33
        FAİZ 39,50 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 38,61 %0,98
        BITCOIN 97.471,00 %1,20
        GBP/TRY 45,8672 %0,33
        EUR/USD 1,0447 %0,23
        BRENT 76,42 %0,50
        ÇEYREK ALTIN 5.619,62 %0,32
        Haberler Ekonomi Emlak Eminevim'den 168,8 milyar TL’lik sözleşme - Emlak Haberleri

        Eminevim'den 168,8 milyar TL’lik sözleşme

        Eminevim, ülke genelindeki 134 şubesinde görev yapan yöneticileri ve satış ekibiyle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eminevim'den 168,8 milyar TL'lik sözleşme
        ABONE OL

        Finansmanını sağladığı ev, araç ve iş yeri teslimat rakamı 300 bine ulaşan Eminevim, 2025 yılı için 300 bin yeni müşteri hedefi belirledi. Bu hedef doğrultusunda, finansman modellerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve daha fazla aileyi ev ve araç sahibi yapmayı amaçlayan Eminevim, aktif büyüklüğünü 2024 yılında 2023’e göre yüzde 156,5 oranında artırdı. 2022 yılında 7,9 milyar TL aktif büyüklüğe sahip marka, 2023 yılında 18,6 milyar TL ve 2024 yılında ise 47,7 milyar TL oldu.

        Eminevim’in 2024 yılında yeni sözleşme büyüklüğü yüzde 252, aktif sözleşme büyüklüğü ise yüzde 193 oranında artarak toplam sözleşme tutarı 168,8 milyar TL’ye ulaştı. Öz kaynakları da iki katına çıkan Eminevim’in 2024 yılındaki tahsisat tutarı ise yüzde 142 oranında artış gösterdi.

        Eminevim, "Liderler Sahnede, Gücümüz Zirvede" temasıyla düzenlenen etkinlikte, 2024 yılı boyunca gösterdikleri performans nedeniyle çalışanlarını TOGG ile ödüllendirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti