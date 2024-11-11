Emir İçgören oğlu ile yürüyüşte
Nisan ayında ayrıldığı eşi oyuncu Zeynep Beşerler'i tasarımcı Ayşegül Kuru ile aldattığı ileri sürülen iş insanı Emir İçgören, oğlu Kerem ile Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Emir İçgören, Zeynep Beşerler ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kerem İçgören ile Bebek'teydi.
Yürüyüşe çıkan baba - oğul, yol boyunca hem sohbet etti hem de spor yaparak keyifli vakit geçirdi.
Emir İçgören ile oğlu Kerem İçgören'in o anları objektiflere böyle yansıdı.
İHANET İDDİASI
Öte yandan 2013'te nikâh masasına oturan Zeynep Beşerler ile Emir İçgören, oğulları Kerem'i 2016'da kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Fakat çift, 10 yıllık evliliklerini 2024'ün Nisan ayında sürpriz bir şekilde tek celsede sonlandırmıştı. İkilinin evliliği ihanet nedeniyle sona erdiği, İçgören'in Beşerler'i tasarımcı Ayşegül Kuru ile aldattığı iddia edilmişti.
Emir İçgören ve Ayşegül Kuru, boşanma sonrası haziran ayında ilk kez birlikte Bebek'teki bir mekânda objektiflere yansımıştı. İkili, basın mensuplarını fark edince ne yapacağını şaşırmıştı.