Emirates, havacılık dünyasında taşları yerinden oynatan bir açıklama yaptı.

40 adet A330 ve 30 adet A350 olmak üzere 21.4 milyar dolar liste fiyatına sahip 70 Airbus uçağı için Fransız üreticiye sipariş geçtiğini açıklayan Emirates, daha önceki 163 adet A380 siparişini ise 123 adede düşürdüğünü duyurdu.

Dubai merkezli hava yolu şirketinin bu kararıyla Airbus cephesi A380 uçak üretim programına, 2021 yılında teslim edeceği son parti jetlerin ardından son vereceğini belirtti.

Çift katlı yapısıyla adından bahsettiren dev A380 uçaklarının en büyük müşterisi olan Emirates Airlines'ın söz konusu tarihe dek teslim alacağı 14 adet A380 bulunuyor. Bu süreçte Japon ANA'ya da 3 adet A380 teslim edilecek.

BOEING 747 İLE REKABETTEYDİ

Talepte bir süredir yavaşlama olan A380 modeli için Ocak 2019 itibarıyla toplam sipariş 313 adette kalmıştı. 63.7 milyar euro gelire sahip Airbus, 2018 yılında, bir önceki yıl 2,4 milyar euro olan kârını 3 milyar euro üzerine çıkarmasına rağmen A380 süperjumbo jet ve A400M askeri lojistik programından 899 milyon euro zarar ettiğini açıkladı.

Dünya genelinde 12 hava yolu şirketinin filosunda bulunan A380 uçakları da yavaş yavaş kullanımdan kaldırılıyor.

Son olarak, 2007 yılında ilk A380'i teslim alan Singapur Airlines, satmak istediği uçaklara talip bulamayınca parçalarına ayırıp satmaya veya yedek parça için kullanmaya karar vermişti.

Boeing'in 747 modeline rakip olması için piyasaya sürülen Airbus A380 ticari jetleri standart opsiyonda 544 yolcu taşıyabiliyordu.

Airbus, A380 programına sona erecek olmasının ardından ilerleyen günlerde sendikalarla görüşeceğini açıkladı. 3 bin ila 3 bin 500 kişilik bir işten çıkarma paketinin söz konusu olabileceği gelen haberler arasında.