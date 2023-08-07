Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Girişimcilik Emirates NBD ve Deniz Ventures'ten Erguvan'a yatırım - Girişimcilik Haberleri

        Emirates NBD ve Deniz Ventures'ten 'Erguvan' yatırımı

        Deniz Ventures ve Emirates NBD, iklim ve finans teknolojileri girişimi Erguvan'a yatırım yaptı. DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, Erguvan'a 7.33 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emirates NBD ve Deniz Ventures'ten Erguvan'a yatırım
        ABONE OL
        ABONE OL

        DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın Türkiye'deki inovasyon ve startup ekosistemini desteklemek üzere hayata geçirdiği yatırım fonu Deniz Ventures, Emirates NBD ile girişimcilik alanında kurduğu stratejik ortaklık kapsamında, iklim ve finans teknolojileri girişimi Erguvan'a 7.33 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam, sürdürülebilirlik alanında Türkiye'nin önde gelen erken aşama girişimlerinden Erguvan'a yaptıkları yatırımın Emirates NBD'nin kurduğu yeni fonun ilk yatırımı olduğunu belirterek, bu nedenle söz konusu yatırımın kendileri için son derece önemli olduğunu bildirdi.

        Erguvan'ın geliştirdiği inisiyatifin, çevresel etkiyi ölçme ve daha etkili sürdürülebilirlik stratejileri geliştirme yolunda önemli veriler sunacağını kaydeden Çam, "Teorik olarak bugün ilginç gelse de Erguvan sayesinde ülkemiz sürdürülebilirlik ihraç ediyor olacak. Deniz Ventures olarak, Emirates NBD ortaklığı ile startup ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz. Türk girişimlerine olan güvenimiz sonsuz" ifadelerini kullandı.

        PAZAR 250 MİLYAR DOLARI BULACAK

        Erguvan Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Barış Balat da ilk hedeflerinin, "Erguvan Marketplace'i 2050'de 250 milyar dolar seviyelerinde işlem hacmi beklenen gönüllü karbon piyasasında dünyanın önde gelen alım-satım platformlarından biri haline getirmek" olduğunu anlattı.

        Erguvan'daki hacmin artmasıyla, Türk proje geliştiricilerinin global alıcılara doğrudan ulaşmasının kolaylaşacağını kaydeden Balat, "40 milyon ton karbon kredisi arz potansiyeli olan ülkemizin bu emtiaların ihracatından elde edeceği gelirler artacak. İkinci hedefimiz, finansal kuruluşlar ve kurumsal şirketler nezdinde karbon ayak izi yönetimi konusunda en iyi çözümü sunarak öncelikli tercih olmak. İklim risklerinin yönetimine bir teknoloji şirketi olarak yaklaşmanın ve ölçeklenebilir dijital çözümler geliştirmenin faydalarını bu noktada göreceğimize inanıyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Slovenya'da sel faciası
        Slovenya'da sel faciası
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular