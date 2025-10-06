Habertürk
        Emirhan Topçu derbide "duvar" oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Emirhan Topçu derbide "duvar" oldu!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken Emirhan Topçu performansıyla beğeni topladı.

        Giriş: 06.10.2025 - 11:53 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:53
        Emirhan Topçu derbide "duvar" oldu!
        Dev maçta 66 dakika görev alan Emirhan, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'e geçit vermedi.

        Girdiği 6 ikili mücadele ile 2 hava topunun hepsini kazanma başarısı gösteren 24 yaşındaki futbolcu, 4 tehlikeyi engellerken 1 pas arası ve 1 şut engelleme yaptı.

        Emirhan 10. dakikada Cerny'nin kullandığı kornerde ise kafa vuruşunda gole yaklaşsa da kaleci Uğurcan Çakır'a takıldı.

        Ağrı nedeniyle 66'da yerini Felix Uduokhai'ye bırakmak zorunda kalan Emirhan, Djalo ile birlikte derbide de iyi bir ikili oluşturdu.

        Emirhan'ın Djalo ile birlikte milli aradan sonra da Beşiktaş'ın stoper tandemini oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.

