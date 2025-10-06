Emirhan Topçu derbide "duvar" oldu!

Dev maçta 66 dakika görev alan Emirhan, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'e geçit vermedi.

Emirhan 10. dakikada Cerny'nin kullandığı kornerde ise kafa vuruşunda gole yaklaşsa da kaleci Uğurcan Çakır'a takıldı.

Girdiği 6 ikili mücadele ile 2 hava topunun hepsini kazanma başarısı gösteren 24 yaşındaki futbolcu, 4 tehlikeyi engellerken 1 pas arası ve 1 şut engelleme yaptı.

Ağrı nedeniyle 66'da yerini Felix Uduokhai'ye bırakmak zorunda kalan Emirhan, Djalo ile birlikte derbide de iyi bir ikili oluşturdu.

Emirhan'ın Djalo ile birlikte milli aradan sonra da Beşiktaş'ın stoper tandemini oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.