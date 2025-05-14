Emlak Katılım'dan 5.2 milyar TL net kâr

Emlak Katılım, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artışla 5,2 milyar lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde Emlak Katılım'ın ülke ekonomisine sağladığı kaynak tutarı yüzde 67 artarak 164 milyar liraya ulaştı. Aktif büyüklüğü 246 milyar liraya çıkan Emlak Katılım, topladığı fonları da 175 milyar liraya yükseltti.

Kullandırılan fonlarda yüzde 75'lik büyüme kaydeden banka, yüzde 1,05 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve yüzde 22,76'lık sermaye yeterliliği oranı ile finansal istikrarını korudu.

Emlak Katılım, güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025 ilk çeyreğinde özkaynak karlılığını yüzde 100 seviyesinde tamamladı.

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Şirket, sürdürülebilir finansman uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlar ile çalışmalarına devam ederken farklı sektörlerde girişimcileri destekleyen firmaların faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk ihraçlarına da aracılık etmeye devam etti.

Emlak Katılım, yılın ilk çeyreğinde 4,3 milyar lira tutarında şirket sukuku ihracı gerçekleştirdi. Katılım finans ilkelerine uygun şekilde yapılandırılan sukuklarla banka, dolaşımdaki toplam 10,6 milyar lira sukuk bakiyesi ve yüzde 34 pazar payıyla sektördeki liderliğini sürdürdü.