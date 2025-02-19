4 BİN 500 BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞA ÇIKIYOR

Kampanya ile 4 bin 500 bağımsız bölümün satışa çıktığını aktaran Yılmaz, "En düşük fiyatlı daire 5 milyon 650 bin TL. 6 milyonluk daire için, 60 ayda peşinatla 61 bin 598 lira ödeme" dedi.

Toplantıda 4 bin 500 bölümün hızlı bir şekilde satılacağını öngördüklerini ifade eden Yılmaz, İstanbul'da en ucuz dairenin Arnavutköy’de olduğunu belirtti.