Emma Heming'den 70 yaşına giren Bruce Willis'in hayranlarına çağrı

Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulduğu için gözlerden uzak bir hayat yaşayan aksiyon yıldızı Bruce Willis, 70 yaşına girdi. 46 yaşındaki eşi Emma Heming, ünlü oyuncunun bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı ve hayranlarına çağrıda bulundu.

Emma Heming, Bruce Willis hayranlarını birlik olmaya teşvik etmek amacıyla bir mesaj paylaştı. "Bruce'un doğum günü ve bildiğim bir şey varsa o da Bruce hayranlarından daha büyük bir hayran kitlesinin olmadığıdır" diye söze başlayan Heming; "Bu yüzden onu bugün tüm sevginizle sarın. Bunu hissedecek, yemin ederim hissedecek. Siz çok güçlü bir grupsunuz. Onun için bir araya gelmenizi seviyorum ve onun yanında olduğunuz için çok minnettarım" ifadesini kullandı.

Bruce Willis - Emma Heming

Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore ile evliliğinden olan kızları Rumer (36), Scout (33) ve Tallulah (31), Heming'in mesajını hem beğendi hem de sevgi dolu mesajlarla karşılık verdi.

Bruce Willis ile Emma Heming 2009'da evlendi ve 12 yaşında Mabel, 10 yaşında Evelyn adını verdikleri çocukları oldu.

Emma Heming ile Demi Moore'un ve onun üç yetişkin kızının iyi bir ilişki sürdürdüğü, büyük bir aile olarak sık sık bir araya geldikleri biliniyor.

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Demi Moore da 13 yıl evli kaldığı ve 2000'de boşandığı eski eşi Bruce Willis'in 70'inci doğum gününü yeni fotoğraflar paylaşarak kutladı.

Demi Moore, üç kızıyla birlikte Bruce Willis'i ziyaretinden kareler paylaştı ve "Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyoruz" notunu yazdı.