Emma Hemming'den Bruce Willis ile 17'nci yıl kutlaması: Yıl dönümleri eskiden heyecan getirirdi
Emma Hemming, afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan Bruce Willis ile birlikteliklerinin 17'nci yılını kutlarken, "Yıl dönümleri eskiden heyecan getirirdi, şimdi ise kalbimde bir ağırlık ve içimde bir hüzün oluşturuyor" dedi
Emma Hemming, hastalık nedeniyle sinemayı bırakmak zorunda kalan eşi Bruce Willis ile birlikteliklerinin 17'nci yılında duygusal bir kutlama mesajı paylaştı.
46 yaşındaki Hemming, 69 yaşındaki eşi Willis ile gün batımında denizde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak; "17 yılımız. Yıl dönümleri eskiden heyecan getirirdi, şimdi ise dürüst olmak gerekirse tüm duyguları harekete geçiriyor. Kalbimde bir ağırlık ve içimde bir hüzün oluşturuyor" dedi.
Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan Bruce Willis, sinemayı bırakmasının ardından uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
Emma Hemming, yıl dönümü mesajında eşinin durumuyla nasıl başa çıktığını, ona olan sevgisinin 'koşulsuz' olduğunu kendine hatırlattığını anlattı.
"Kendime 'Neden o, neden biz?' diye oturup öfke ve kederi hissetmek için 30 dakika veriyorum. Sonra bunu üzerimden atıp olana geri dönüyorum" diyen Hemming, "Ve olan... Koşulsuz sevgi. Bunu bildiğim için kendimi mutlu hissediyorum ve bu, onun sayesinde. Bunu kalbim attığı sürece tekrar tekrar yapardım" ifadesini kullandı.
Emma Hemming'in duygusal sözlerine destek mesajları yağdı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Birçok evliliğin sadece çok kısa sürdüğü, göz açıp kapayıncaya kadar sürdüğü bir zamanda bize koşulsuz sevgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz" derken; bir takipçisi, "Bunu derinden hissediyorum. Size tüm sevgimi gönderiyorum. Bu iğrenç hastalığa karşı farkındalık yarattığınız için teşekkür ederim. Cesaretiniz için minnettarım" yorumunu yaptı.
Bruce Willis ile 61 yaşındaki eski eşi Demi Moore'un 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden Rumer (36), Scout (33) ve Tallulah (30) adında üç kızı oldu.
Buruce Willis, 2007'de ilişki yaşamaya başladığı Emma Hemming ile 2009'da evlendi. Bu birliktelikten Mabel Ray (12) ve Evelyn (10) adında iki kızı daha oldu.
Demi Moore, ayrıldığı eşi Bruce Willis ile yakın ilişkisini sürdürüyor. Ünlü oyuncunun, Willis'in şimdiki eşi Emma Heming ile de iyi bir ilişkisi var. Eski ve yeni eşler, tüm çocuklarıyla sık sık bir araya geliyor.