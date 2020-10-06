Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü, Geçici Plakalı Taşıtlara yönelik denetim gerçekleştirildiğini bildirdi

Denetimlerde, 54 araca yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı olarak plaka takıldığı, 119 araca da geçici trafik belgesi ve plakası almadan trafiğe çıkarıldığı veya plakanın süresi bittiği halde kullandığı tespit edilerek işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Geçici Plakalı Taşıtlara yönelik denetim gerçekleştirildiğini bildirdi
İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları’ başlıklı 25’inci maddesi doğrultusunda Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Yönetmeliğinde geçici ‘trafik belgeleri ve geçici plakaların’ verilme esasları belirlenmiştir. Ancak son günlerde; ‘A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi’ne istinaden ‘prototip veya yol testi’ yapacak olan araçlar için düzenlenen ‘T’ geçici plakaların zemini sarı, harf ve rakamları siyah olması zorunlu iken bu uygulamanın suistimal edilerek; Plakaların usulsüz bir şekilde değiştirilerek, beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamdan oluştuğu, Araçların prototip veya yol testi amacıyla kullanılması gerekirken amacı dışında trafikte yer aldıkları ve kullanıldıkları gözlemlendi ve bu ihlallerin önlenmesine yönelik olarak 30 Eylül - 4 Ekim 2020 tarihleri arasında 24 saat esasına göre ‘Geçici Plakalı Taşıtlara’ yönelik Özel Denetim yapıldı.”

Söz konusu denetimlerde, tarife uymayan taşıtlara işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, “Denetimde; Başta İstanbul ve Muğla illerinde lüks sınıfında yer alan 10 adet aracın yukarıda açıklandığı şekilde, beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamdan oluşan geçici plakayla trafikte seyrettiği tespit edilmiş ve trafik yönünden uygulanan idari yaptırımın yanında, konunun mali ve vergi yönünden incelenmek üzere Maliye birimlerine, plakalardaki usulsüzlük boyutuyla ilgili olarak ise TŞOF’a gerekli bildirimler yapıldı. Ayrıca diğer illerde yapılan denetimlerde; 54 araca yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı olarak plaka takıldığı, 119 aracın geçici trafik belgesi ve plakası almadan trafiğe çıkarıldığı veya geçici plakanın süresi bittiği halde kullanıldığı, tespit edilerek işlem yapıldı. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimizin herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları amacıyla kurallara uymaları ve bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Boynuna perdenin ipi dolanan Esmanur, yaşama tutunamadı
GÜNDEMMinik Esmanur, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Otobüsten inmek istemeyen yaşlı adam, tehditler savurdu
GÜNDEMYaşlı dede yolcuları isyan ettirdi
Gaziantep'te doğum yapan eşini hastanede bıçakla yaralayan sanığa 18,5 yıl hapis - HABERLER
GÜNDEMDoğum yapan eşini bıçaklayan sanığın cezası belli ...
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü
GÜNDEMAkar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü
Şırnak'ta ikna yoluyla 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEMŞırnak'ta 1 terörist teslim oldu
Kocaeli'de FETÖ operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı
GÜNDEMKocaeli'de FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon
Gaziantep'te PKK operasyonu! 1 Suriye uyruklu şahıs tutuklandı
GÜNDEMGaziantep'te PKK operasyonu!
Son dakika haberi Dışişleri'nden 'Kırgızistan' açıklaması - haberler
GÜNDEMDışişleri'nden 'Kırgızistan' açıklaması
Beril İsminin Anlamı Nedir? Özellikleri, Kuran’da Geçiyor Mu?
GÜNDEMBeril İsminin Anlamı Nedir?
Burak İsminin Anlamı Nedir? Özellikleri, Kuran’da Geçiyor Mu?
GÜNDEMBurak İsminin Anlamı Nedir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X