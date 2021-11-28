Emniyet kemerini takmadı, araçtan fırladı!

İHA

Antalya'da korkunç bir kaza yaşandı. Kaza, Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerindeki alt geçitte saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yavaşcan’ın (35) kullandığı panelvan, virajı alamayıp alt geçitteki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle camdan fırlayan Yavaşcan, karşı istikametten gelen Anıl K. (35) idaresindeki otomobilin camına çarptı, ardından yola düştü. Anıl K. ve diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yerde hareketsiz biçimde yatan Yavaşcan, ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahmut Yavaşcan hayatını kaybetti. Olayın halen şokunda olan otomobil sürücüsü Anıl K., “Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü” dedi.

Öte yandan hayatını kaybeden sürücünün kullandığı panelvanda, yolcu koltuğundaki emniyet kemerinin takılı olduğu, kendi kemerinin ise takılı olmadığı dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.