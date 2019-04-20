Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Birimleri, ,asa dışı bahis sitelerine sıkı takibini sürdürüyor. Emniyet ve Jandarma Siber birimleri tarafından yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 1360 internet sitesi erişime engelletildi. 2017-2018 yıllarında SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı yapan şirketler ile sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yapan 40 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 2019 yılında ise, yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 50 internet sitesi erişime engelletildi.

İçişler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber birimleri, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan sitelere aman vermiyor. 2017 -2018 yıllarında bin 690 operasyonel çalışma yürütüldü. Bu çalışmalarda yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen bin 360 internet sitesi erişime engelletildi. Sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yapan 40 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

YILLIK CİRO 50 MİLYAR TL!



Yasa dışı bahis, kanunsuzluğa dayalı bir oyun olup, sonuçları bakımından ülke imajına ve ekonomisine ciddi zararlar veriyor. Yasa dışı bahis sitelerinin yıllık cirosunun 50 milyar TL olduğu değerlendiriliyor. Yasa dışı bahis siteleri uluslararası düzeyde örgütlenmekte ve yurt dışı serverlarından yayın yapmakta olup örgütlerin üst düzey yöneticilerinin yurt dışında olduğu değerlendiriliyor.

8-34 BİN TL ARASINDA İDARİ PARA CEZASI



Yasa dışı bahis konusunda 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5. Maddesine istinaden; yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkân sağlayanlar, yurt dışında faaliyet gösteren bahis sitelerinin ülkemizde oynanmasına imkân sağlatanlar, yasa dışı bahisle bağlantılı olarak para transferine aracılık edenler, yasa dışı bahis sitelerini teşvik edici reklamlarını yapanlar 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları, yasa dışı bahis oynayan şahısların 8 bin 546-34 bin 190 TL arasında idari para cezası ile cezalandırılmaları ön görülüyor.

SOSYAL MEDYADAN ÜYE KAZANIYORLAR



Yasa dışı bahis siteleri SMS göndermek suretiyle, internet siteleri veya Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında reklam yaparak üye kazanmaya çalışıyor.



SON İKİ YILDA 1690 ÇALIŞMA YAPILDI



Emniyet ve Jandarma Siber birimlerince 2017-2018 yıllarında bin 690 operasyonel çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda 38 milyon 40 bin 582 TL değerinde nakit ve taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu. Bin 360 internet sitesi BTK tarafından erişeme engellendi.

72 bin civarında SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı yapıldığı tespit edilen ve 95 toplu SMS hizmeti sağlayan şirket hakkında yasal işlem yapıldı. Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yapan 40 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



BU YIL 42 ÇALIŞMA, 50 SİTEYE KAPAMA



2019 yılında siber birimlerince; 42 operasyonel çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda 140 milyon TL değerinde nakit ve taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu. Yasa dışı sanal bahis oynatıldığı tespit edilen 50 internet sitesi BTK tarafından erişime engellendi. 3 bin civarında SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı yapıldığı tespit edildi. 10 toplu SMS hizmeti sağlayan şirket hakkında ve sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yapan 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.