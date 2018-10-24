Son 24 saat içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Birimlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda;

Adana, Adıyaman, Antalya, Ardahan, Ankara, Artvin, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Hakkari, Hatay, Kayseri Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak ve Van olmak üzere toplam 25 ilimizde 159 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Operasyonlarda; 232 kilo 735 gram eroin, 158 kilo 469 gram esrar, 125 gram skank, 127 gram sentetik kannabinoid, 57 gram metamfetamin, 899 adet ecstasy, 191 adet sentetik ecza, 19 adet tabanca/tüfek, 4 adet hassas terazi, 47 bin 580 TL ele geçirildi.

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