Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolSTBL
ABONE OL

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 88 - Bahçeşehir Koleji: 77

Empera Halı Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji'ni 88-77 yendi

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 88 - Bahçeşehir Koleji: 77
AA

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 88 - Bahçeşehir Koleji: 77

Salon: Şahinbey Karataş

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 19, Jaiteh 16, Hayes 25, Tomas 4, Can Uğur Öğüt 14, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Hacıyeva 6, Atahan Demirtaş, Metehan Akyel, Doğan Şenli 4

Bahçeşehir Koleji: Evans 16, Jones 12, Green 14, Burak Can Yıldızlı 17, Stimac 11, Ali Yüceoral, Ahmet Sefa Yılmaz 2, Thomas Akyazılı 3, Erkan Yılmaz 2

1. periyot: 22-15

Devre: 48-37

3. periyot: 68-59

Maça etkili oyunla başlayan Gaziantep ekibi, 10 serilik atış yakaladığı ilk periyodu 22-15 önde götürdü.

İkinci çeyrekte de zaman zaman top kayıpları yaşasa da rakibinin toparlanmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, devre arasına da 48-37 önde girdi.

3. çeyreğin bitimine 4 dakika kalana kadar farkı 18'e (68-50) kadar çıkaran ev sahibi ekipte, genç oyunculara şans verilmeye başlandı. Genç oyuncuların yaptığı hatalarla farkın erimeye başladığı bu çeyreğin kazananı da 68-59'luk skorla Gaziantep Basketbol oldu.

Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Empera Halı Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Kolejini 88-77 yendi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Öznur Kablo: 73 - Galatasaray: 66 MAÇ SONUCU
BASKETBOLFenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi
Fenerbahçe Öznur Kablo: 73 - Galatasaray: 66
BASKETBOLFenerbahçe 1-0 öne geçti
Ergin Ataman ile 2 yıl daha
BASKETBOLAnadolu Efes duyurdu
Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta?
BASKETBOLFinal-Four programı belli oldu
NBA'de Cedi Osman'ın 14 sayısı, Cavaliers'a galibiyeti getirmedi
BASKETBOLTrail Blazers potasına 14 sayı
NBA'de Cedi Osman'ın 16 sayısı Cavaliers'a yetmedi
BASKETBOLCedi Osman'dan 16 sayı!
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kaldı
BASKETBOLPınar Karşıyaka yarı finalde
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu
BASKETBOLFinal-Four takımları belli oldu!
Son dakika! Anadolu Efes, Final-Four'da!
BASKETBOLAnadolu Efes, Final-Four'da!
Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes'i tebrik etti
BASKETBOLKasapoğlu, Anadolu Efes'i tebrik etti