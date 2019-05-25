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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emrah Albayrak'tan eski eşi Eda Gök'e çağrı: Hadi bana beni hala sevdiğini söyle

Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök, kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldatan Emrah Albayrak'tan tek celsede boşanmıştı. Emrah Albayrak, Eda Gök ve kızıyla birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaşarak eski eşine seslendi

Emrah Albayrak - Eda Gök

Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök, aldatıldığını Esra Erol'un programında canlı yayında duyurmuştu. Eda Gök, evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Senem Ünsal için "Aynı masada yemek yedik, evime girip çıkan, iş arkadaşımız ve güvendiğim biriydi" diyerek zina davası açtığını ve tek celsede boşandığını söylemişti.

Eda Gök, kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldatan Emrah Albayrak'tan tek celsede boşanmıştı.



"HADİ BANA HALA BENİ SEVDİĞİNİ SÖYLE"

Emrah Albayrak, eski eşi Eda Gök ve kızıyla birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Eski eşine, "Seni seviyorum, hadi bana beni hala sevdiğini söyle..." sözleriyle seslenen Albayrak, "Bugün kahrolası 1 sene geçti ayrılığımızın üstünden... Bir biz biliriz neler yaşadığımızı, neden bunların başımıza geldiğini ve bir tek biz düzeltebiliriz bunu..." ifadelerini kullandı. Emrah Albayrak'ın paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

 

 

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