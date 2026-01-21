Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti! Emrah Erdem Gedik kimdir?
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti. Emrah Erdem Gedik, oturduğu 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan bahçeye düşmüş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştır. Peki Emrah Erdem Gedik kimdir?
Emrah Erdem Gedik hayatı ile ilgili detaylar merak ediliyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olarak görev yapan Emrah Erdem Gedik'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Emrah Erdem Gedik kimdir?
EMRAH ERDEM GEDİK KİMDİR?
Emrah Erdem Gedik 48 yaşında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olarak görev yapan bir opera emekçisiydi.
Opera sanatının kolektif ruhunu temsil eden koro yapısı içinde aktif rol alan Gedik, sahne arkasındaki emeğiyle opera prodüksiyonlarının vazgeçilmez isimlerinden biri olarak biliniyordu.
EMRAH ERDEM GEDİK HAYATINI KAYBETTİ
Koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, balkondan düştü
Bahçelievler'de oturduğu binanın 5'inci katından düşen İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, hayatını kaybetti.
Olay, Merkez Mahallesi'nde dün saat 22.38 sıralarında meydana geldi. Emrah Erdem Gedik, oturduğu 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan bahçeye düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emrah Erdem Gedik'i ambulansla hastaneye götürdü. Gedik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Emrah Erdem Gedik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemelerin ardından Gedik'in cenazesi ailesine teslim edildi.