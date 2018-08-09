Fanatik'in haberine göre, Finansal Fair Play anlaşması ve mali sıkıntılar nedeniyle bu sezon transferde sessiz kalan Galatasaray, son viraja girilirken çalışmaları hızlandırdı. Gündemdeki 1 numaralı isim; Emre Akbaba.

Başakşehir ile Alanyaspor 5 milyon Euro’ya anlaşmasına rağmen İstanbul ekibine gitmeyen ve “Gönlümde başka bir takım var” diyen gurbetçi futbolcu, ısrarla Galatasaray’a gelmek istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim de imkanları sonuna kadar zorluyor.

2.5 milyon Euro’luk teklifi 3.5 milyon Euro seviyelerine çeken Galatasaray, bu işe nokta koymayı hedefliyor. Cim Bom’un elini güçlendiren unsur ise Emre Akbaba’nın Galatasaray aşkı!

"SEZONA HAZIRIM"

Yakın çevresine konuşan 26 yaşındaki oyuncunun, “Kulüplerin anlaşmasını bekliyorum. Transferin son gününe kadar da bekleyeceğim. 3 haftalık bir süre var. Burada çalışmalarımı yapıyorum. Fizik olarak yeni sezona hazırım ve motivasyonum iyi. Beklemek benim için sorun değil, yıllarca bekledim” dediği öğrenildi.

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