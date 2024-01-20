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        Haberler Magazin Emre Altuğ: Bende estetik yok - Magazin haberleri

        Emre Altuğ: Bende estetik yok

        Emre Altuğ, önceki gün çocuklarıyla birlikte Etiler'de görüntülendi. Altuğ, Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in estetikleri hakkındaki sorulara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 10:34 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:34
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emre Altuğ, çocukları Uzay ve Kuzey ile objektiflere yansıdı. Altuğ, "Çocuklar tatile giriyorlar şimdi. Anneleriyle Katar'a gidecekler. Kuzenleri orada yaşıyor. Tatil öncesi güzel bir yemek yiyelim dedik" ifadelerini kullandı.

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        Geçtiğimiz hafta Gökhan Özen ve Rafet El Roman'ın yaptırdığı estetikler çok konuşulmuştu. Emre Altuğ'a bu konu hatırlatıldı.

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        "Bende estetik yok" diyen Emre Altu; "Herkes nasıl mutluysa öyle yaşar. Bence karışmaya hakkımız yok bu duruma. Şu ana kadar bir ihtiyaç hissetmedim ama ihtiyaç hissedersem yaptırırım. Oyuncu için bence çok doğru şeyler değil. Oyuncular yüzleri ile mimikleri ile bir performans sergiliyorlar. Onun da birtakım yolları ve dozajı var bence. Rahmetli annem ile babamın bana bıraktığı bir mirastır şu anki durumum. Yaşımı oynamak için biraz çaba gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

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        Lise yıllarında haylaz olduğunu dile getiren Emre Altuğ; "Ders konusunda benden çok çok iyi çocuklar. Biz lise zamanlarında biraz haylazdık. Biraz da benim o zamandan başlayan müzik ve tiyatro sevdam olduğu için dersler biraz geri planda kalmıştı" dedi.

        #emre altuğ
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