Emre Altuğ'dan çocuklarına tartışma yaratan hediye!

Şarkıcı Emre Altuğ, oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte tatil yapıyor. Baba ve 2 oğlu, dün Alaçatı sokaklarının altını üstüne getirdi. Çocuklarına oyuncak silah alan Altuğ, sert bir dille takipçileri tarafından eleştirildi. Altuğ fotoğrafları, "Şimdi biliyorum çocuklara silah almayın dicekler ama bir erkek çocuk silahsız ve arabasız yapamaz yeter ki oyuncak olsun" notuyla Instagram'da paylaştı