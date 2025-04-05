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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Emre Belözoğlu: Çok önemli bir galibiyet aldık - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Emre Belözoğlu: Çok önemli bir galibiyet aldık

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 2-1 yenen Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, çok önemli galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 23:07 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:09
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        "Çok önemli bir galibiyet aldık"
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        Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, 2-1'lik Samsunspor galibiyetini değerlendirdi.

        Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

        Akrabası olan sanatçı Volkan Konak'ın vefatından dolayı üzüntüsünü dile getirerek basın toplantısına başlayan Belözoğlu, maça ilişkin ise Samsunspor galibiyetiyle 39 puana ulaştıkları ligde daha rahat konuma geldiklerini belirtti.

        "HEDEFİMİZ HER MAÇI KAZANMAK"

        Reeder Samsunspor'un eşitliği yakalamasıyla rakibi baskılamak için sert oyuncuları oyuna dahil ettiğini vurgulayan Belözoğlu, "Çok önemli bir galibiyet aldık. İyi oyunculara sahibim. Antalyaspor için çok mutluyum. Taraftara, oyuncularıma, yöneticilere teşekkür ediyorum. Hedefimiz her maçı kazanmak. Ligde bizden 8 puan geride olan rakiplerimiz var. Yarın yine birbiriyle oynayacak rakiplerimiz var. Göreve geldiğimizde maç başı 1,5 puan ortalama hedefimiz vardı. Şu anda bunun üstüne çıkmış gözüküyoruz." diye konuştu.

        Belözoğlu, ligde kalan 8 maçı kazanmaları halinde hedeflerinin değişebileceğini sözlerine ekledi.

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