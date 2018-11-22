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Bir konuyla alakalı tartışma çıktığında, ben içinde olduğumda insanların içinde Emre var diye direkt beni suçlu gördükleri birçok hadise yaşadım. Aslında suçum olmayan. Burada oylama yapıldı, sadece halk oylaması değil, jüri ve futbolcuların seçtiği bir oylama diye biliyorum. Onlar teveccüh gösterdiler, benim kendi adıma yaptığım bir şey yok ama biraz önce söylediğim gibi ben neyi hakettiğimi ve neyi haketmediğimi iyi biliyorum. O yüzden kimsenin ne dediğinin, beni ne kadar övse de önemi yok, yerse de önemi yok."